Marsilya taraftarları Lyon otobüsünü taşladı!

Marsilya ile Lyon takımları arasındaki rekabet, Fransa’nın en önemli rekabetlerinden biridir. Her ne kadar Lyon’un başlıca rakibi Saint Etienne ve Marsilya’nın “Classique”teki rakibi Paris Saint Germain olsa da, bu iki takım da hatrı sayılır bir rekabet içindedir.

Bu rekabet, neredeyse her yıl olduğu gibi dün de büyük bir gerginlik doğurdu. Gerginlik, hafifletilmiş bir tabir olabilir. Zira gerginlikten fazlası yaşandı ve Marsilya taraftarları, Lyon takım otobüsüne fiziksel saldırıda bulundu.

Lyon oyuncularını, teknik ekibini ve takım başkanı Jean-Michel Aulas’ı taşıyan ve takım renklerinde giydirilmiş ve üzerinde Lyon logosu olan takım otobüsü, Marsilya’nın stadı Stade Vélodrome’a girerken taşlı saldırıya maruz kaldı. Olay yerine yakın olan bir gazetecinin ilk olarak duyurduğuna göre otobüsün iki camı kırıldı. Lyon otobüsüne yine Marsilya’da benzer bir saldırı, geçtiğimiz yılda da yapılmıştı.

Lyon Başkanı Aulas, son yıllarda birkaç kez tekrarlanan bu durumdan son derece rahatsız ve sinirli. Stadyuma girildiğinde otobüsten inen Aulas, oradaki gazetecilere durumla ilgili şunları söyledi: “Böylesini hiç görmedim. Resmen pusuya düşürüldük. Eğer devam ederse oynamayacağız!”

Maçtan önce bu tip olayların yaşanması bekleniyordu. Güvenlik güçleri bu yüzden Lyon kulübüne stada takım otobüsüyle değil, normal bir otobüsle gelmelerini yönünde uyarıda bulunmuştu. Ancak Lyon tarafı geleneksel, takım renklerinde giydirilmiş bir otobüsle stada gelmeyi tercih etti. Ve bu otobüs stadyum yolculuğu boyunca Marsilyalı taraftarların saldırılarına maruz kaldı. Otobüsün içinde olan bir tanık, yaşadıklarını -ismini vermeden- şöyle anlattı: Taş, şişe ve daha birçok başka maddelerin bombardımanına tutulduk. Bu utanç verici bir olay!”

Maç, tüm bu olaylara rağmen oynandı. Maç oynanırken stadyum içinde de rahatsızlık verici, futbolun önüne geçecek bir şey yaşanmadı. Karşılaşma, ev sahibi Marsilya’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.