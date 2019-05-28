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Maskeli soyguncu adli kontrolle serbest bırakıldı

2 saat önce

Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan ve gece bekçilerince yakalanan maskeli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maskeli soyguncu adli kontrolle serbest bırakıldı, System.String[]
Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan ve gece bekçilerince yakalanan maskeli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Saraylar Mahallesi'nde dün gece bekçilerinin kuyumcu dükkanından kaçarken yakaladığı Abbas T. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, soygunu prematüre doğan bebeğinin masrafları için gerçekleştirdiğini ve olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde dün sabaha karşı alarm sesi duyan gece bekçileri, bir kuyumcu dükkanının cam kapısının kırıldığını, maskeli zanlının kaçtığını fark etmişti. Şüpheli Abbas T, kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Yaklaşık 50 bin değerinde altın çalan zanlının üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıkmıştı. Zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altın da yolda bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:19 Kaynak: AA
Saraylar, Denizli, Güncel
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