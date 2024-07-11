MASKİ, Saruhanlı'daki dere temizliğine başladı - Son Dakika
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MASKİ, Saruhanlı'daki dere temizliğine başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesindeki derede temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, dere yatağında çöpleri ve zararlı otları temizleyerek mahalledeki tarım arazilerini koruma altına alacak. Mahalle sakinleri, temizlik çalışmalarının mahsullere zarar veren hayvanları da engellediğini belirtti. Yerinde ve zamanında yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

11.07.2024 19:58
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(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesindeki derede temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerin son durağı, Saruhanlı yolu üzerinde yer alan Yılmaz Mahallesi oldu. Ekipler, mahalledeki tarım arazilerinin yanından geçen 3 kilometrelik dere yatağında temizlik çalışmasına başladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden çöplerin, zararlı otların temizlenmesi ile mahalledeki tarım arazileri de koruma altına alınacak.

"Temizlenmediğinde mahsulleri zarar görüyordu"

Mahalle sakinlerinden çiftçilik ile uğraşan Osman Yetkin, "Bu derelerin temizliği bizler için çok önemli. Hem koku hem de pislik aktığı için çalışmalar iyi oluyor. Uzun zamandır temizlenmiyordu. Halk olarak bir şikayetimiz vardı. Bu olanakları bize sağladığı için hem Büyükşehir'e hem de Ferdi Başkan'a teşekkür ederiz. Dere içerisinde çeşitli hayvanlar da oluyor. Temizlenmediğinde mahsullerimize zarar veriyorlar"dedi.

"Yerinde ve zamanında bir çalışma oldu"

Yılmaz Mahalle Muhtarı Ali Şengül ise "Mahallemdeki çalışmadan dolayı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına ve bu imkanları bize tanıyan Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum. Dere yatağı temizlenmediği zaman çok kötü bir görüntü ve koku oluyor. Bu sefer insanlar rahatsız oluyor. Tarımla uğraştığımız için her gün bu işlerin içerisinde olan vatandaşlarımızdan şikayetler geliyor. Yerinde ve zamanında bir çalışma oldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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