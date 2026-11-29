MasterChef Türkiye'de 28 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Oyunu kaybeden mavi takımda yapılan oylamanın ardından haftanın dördüncü ve son eleme adayı Şadi oldu.

Şadi'nin de potaya girmesiyle haftanın eleme listesi tamamlandı. Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can'ın ardından Şadi de eleme gecesinde yarışmada kalmak için şeflerin karşısına çıkacak.

ÇİKOLATA GECESİNDE BEŞ TATLI İSTENDİ

Cumartesi akşamki bölümün konsepti çikolataydı. Şefler mavi ve kırmızı takıma farklı çikolatalar verdi ve iki takımdan beş ayrı tatlı hazırlamalarını istedi. Tezgâhlarda Alman pastası, strawberry shortcake, spoonful, mini yaş pasta ve peach cobbler hazırlandı.

Tabakları bu kez yalnız şefler değil, yarışmanın önceki sezonlarından tanınan isimler de tattı. Beyza-Erim, Furkan-Sefa, Eda-Nigar ve Eda-Rıfat ikilileri tadımda yer aldı. Değerlendirmenin sonunda kırmızı takım, rakibinin önüne geçerek haftayı pota dışında kapattı.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KENDİNİ KURTARDI

Kaybeden mavi takımda önce bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler tadımın ardından üç yarışmacıyı tezgâhın önüne çağırdı. Gecenin en başarılı tabağını mavi takımın kaptanı Muhammed hazırladı ve oylamanın dışında kaldı.

Ardından takım içinde yapılan oylamada en çok oyu Şadi aldı ve haftanın son eleme adayı oldu.

POTAYA HAFTA BOYUNCA BİRER İSİM GİRDİ

MasterChef Türkiye'de her gün oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından kaybeden takımdan bir yarışmacı potaya giriyor. Bu hafta 25 Kasım Çarşamba günü Bahar, 26 Kasım Perşembe günü Ayşe, 27 Kasım Cuma günü ise Eyyüp Can eleme adayı olmuştu. Dört yarışmacının mücadele edeceği eleme gecesinde en başarısız tabağı çıkaran isim yarışmaya veda edecek.