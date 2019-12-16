Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; 'Daha iyi...' - Son Dakika Spor

Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..."

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Udinese'yi 3-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonunda Merih Demiral hakkında konuştu.

Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü;

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Udinese'yi 3-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonunda Merih Demiral hakkında konuştu.


"MERİH'E İHTİYACIMIZ VARDI"


Bayer Leverkusen maçının ardından Udinese'ye karşı da Merih'e forma veren Sarri, "Merih Demiral'ı 11'de oynattım çünkü Leverkusen maçında iyi iş çıkarmıştı. Onun gibi hızlı ve agresif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" dedi.


"DAHA İYİ OLACAKTIR"


Sarri, Merih Demiral hakkında sözlerini "Merih'i bu maçta da beğendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır." diyerek tamamladı.


Juventus-Udinese maçında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Bonucci'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.


İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Udinese, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı
Sarri'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi

Son Dakika Haberleri
01:52 Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:08 Real Madrid, deplasmanda Valencia ile berabere kaldı - Son Dakika Spor
00:52 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika Spor
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 07:02:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Daha iyi..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]