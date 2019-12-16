Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü;

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da Udinese'yi 3-1 mağlup eden Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, maç sonunda Merih Demiral hakkında konuştu.



"MERİH'E İHTİYACIMIZ VARDI"



Bayer Leverkusen maçının ardından Udinese'ye karşı da Merih'e forma veren Sarri, "Merih Demiral'ı 11'de oynattım çünkü Leverkusen maçında iyi iş çıkarmıştı. Onun gibi hızlı ve agresif bir oyuncuya ihtiyacımız vardı" dedi.



"DAHA İYİ OLACAKTIR"



Sarri, Merih Demiral hakkında sözlerini "Merih'i bu maçta da beğendim. Bazen hisleriyle oynuyor ama sürecin iyi gittiğini düşünüyorum. Zamanla daha iyi olacaktır." diyerek tamamladı.



Juventus-Udinese maçında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, Bonucci'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.



