Mavi suların en lüksleri arasındaydı, şimdi söküm için rotasını Aliağa'ya çevirdi

Su üstündeki yaşamda yıllarca adından söz ettiren ve 1987 yılından beri denizlerde varlığını sürdüren Astor adlı dev gemi bu defa zenginleri gezdirmek için değil, su üstündeki varlığına son vermek için rotasını İzmir Aliağa'ya çevirdi.

Korana virüsün su üstündeki hayatı da olumsuz etkilediğini belirten Su Üstünde Blog yetkilisi Eren Budaklı, "Sovyetler Birliği döneminde yolcu gemisi olarak kullanılan 1987 yılında Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) tarafından Astor adı altında, Mauritius merkezli Marlan Corporation için Batı Almanya'daki Kiel tarafından inşa edilen gemi Aliağa'ya söküme geldi. 1988 yılında Fedor Dostoevskiy ismi ile İstanbul ve Kuşadası limanlarını 'da ziyaret eden gemi 1995 yılında Astor ismini alarak Alman şirket Transocean Tours'a bağlı çalıştı. İngiliz firması Cruise and Maritime Voyages'a bağlı olarak çalışmaya başlayan gemi pandemi sürecinde yolcu taşıyamadı. İngiliz firmasının iflası ile açık artırma ile satılan gemi Aliağa gemi söküm tesislerine satıldı. 7 Kasım'da İngiltere'den demir alan gemi önümüzdeki günlerde Aliağa'ya gelmesi bekleniyor" diyerek Korana virüsün hayatın her alanına olumsuz etkilediğini kaydetti.

Su Üstünde blog yönetici Eren Budaklı, "Pandemi sürecinde dünya turizm sektöründe kruvaziyer sektörü çok büyük yara aldı. Eğer bu gemiler önümüzdeki yıl da yolcu taşımaya başlamazlarsa, birçok gemiyi Aliağa'ya sökülmeye gelmesi bekliyoruz" dedi. - AYDIN