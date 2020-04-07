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Max Verstappen: Elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum
6 saat önce
"Çalışmalarımı evde sürdürüyorum""Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum" - Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing'in 1'inci pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına dair açıklamalarda bulundu.
"Çalışmalarımı evde sürdürüyorum"
"Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum"
- Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing'in 1'inci pilotu Max Verstappen, sosyal medya hesabı üzerinden karantina günlerinde neler yaptığına dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs
salgını nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası
'nda yeni sezonun başlayamamasının ardından çalışmalarını evde sürdürdüğünü dile getiren Hollandalı yıldız pilot, "Şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı elimden geldiğince evde kalmaya çalışıyorum. Çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Simülasyon çalışmaları yaparak hazır olmaya çalışıyorum. Yarışlar ne zaman başlayacaksa, o gün hazır olmak istiyorum. Umarım herkesin sağlığı yerindedir ve umarım en kısa zamanda görüşürüz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Max Verstappen'in videosu
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:46 Kaynak: DHA
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