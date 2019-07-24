Son Dakika Haberleri: May: "Başbakan olmak ağır bir onurdur"
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May: "Başbakan olmak ağır bir onurdur"

23 dakika önce

Theresa May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e vermeden kısa bir süre önce, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir.

May:
Theresa May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e vermeden kısa bir süre önce, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir. O zaman İngiltere parlak bir geleceğe gidebilir. Başbakan olmak ağır bir onurdur" dedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e istifasını sunmadan önce kısa bir konuşma yapan eski İngiltere Başbakanı Theresa May, yeni Başbakan Boris Johnson'a ve hükümetine iyi dileklerde bulundu. Yeni hükümetin başarısının ülkenin başarısı olduğunu belirten May, "Brexit, Birleşik Krallık'ın tamamı için geçerli olacak şekilde bitmelidir. O zaman İngiltere parlak bir geleceğe gidebilir. Başbakan olmak ağır bir onurdur. Çalışanlarıma, parlamentodaki insanlara, silahlı kuvvetlerdeki insanlara ve kamu görevlilerine, okullarda, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve kamu hizmetlerinde, son sözlerini içten teşekkürlerle ifade ederim" dedi.

May, "Aynı zamanda İngilizlere de teşekkür etmek istiyorum. Sıkı çalışan ve çocuklarının daha iyisini yapmasını isteyen herkese. Bana olan inancınızı ve bana hizmet etme şansını verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu fırsat ülkesinde umarım bir kadın başbakanı görmüş olan her genç kızın şimdi başarabileceklerinin hiçbir sınırı olmadığını biliyordur" ifadelerini kullandı. - LONDRA
Birleşik Krallık, Theresa May, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:42 Kaynak: İHA
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