Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı - Son Dakika
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Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

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Mazhar Alanson ve Fuat Güner\'den MFÖ için yeni dönem kararı
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Özkan Uğur'un vefatının ardından geleceği merak edilen MFÖ, müzik yolculuğuna devam etme kararı aldı. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni menajerlik anlaşması imzalayarak sahnelere dönüş için hazırlıklara başladı. İkili, grubun MFÖ adıyla yoluna devam edeceğini açıklarken, Özkan Uğur'un da teknolojinin imkanlarıyla konserlerde kendileriyle birlikte olacağını duyurdu.

MFÖ'den sürpriz karar geldi. Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından bir süre sahnelerden uzak kalan Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni projelerle müziğe dönmek için harekete geçti. İkili, grubun adını değiştirmeden yoluna devam edeceğini açıkladı.

MFÖ YENİDEN SAHNELERE DÖNÜYOR

Türk müziğinin unutulmaz gruplarından MFÖ, uzun bir aranın ardından dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Mazhar Alanson ve Fuat Güner,  yeni bir menajerlik anlaşması imzaladı. "Ele Güne Karşı", "Sarı Laleler" ve "Ali Desidero" gibi şarkılarla hafızalara kazınan MFÖ, yeni dönemde de aynı isimle müzik yolculuğunu sürdürecek. 

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

ÖZKAN UĞUR KONSERLERDE NASIL YER ALACAK?

Yeni dönemin en dikkat çekici ayrıntısı ise Özkan Uğur'un konserlerde teknolojinin imkanlarıyla yer alacak olması oldu. Sinematurk'te yer alan habere göre, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bu proje içinde sadece Mazhar Alanson, Fuat Güner'in yanı sıra aramızda olmamasına rağmen sevgili Özkan Uğur'unda yer almasına karar verildi. Özkan Uğur hep bizimle olacak. Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak her konserimize çıktığımızda Özkan aramızda ve yine hep birlikte olacağız."

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı
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