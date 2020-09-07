Mazıdağı'nda 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı (2) - Son Dakika

Mazıdağı'nda 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı (2)
SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDIMardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ Mahallesi ve buraya bağlı Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından sağlık taraması başlatıldı.
SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ Mahallesi ve buraya bağlı Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından sağlık taraması başlatıldı. Karantinaya alınan yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar, jandarma tarafından kontrol altına alındı. Sağlık çalışanları ise mahalle ve mezra sakinlerine koronavirüs testi uygulamaya başladı.
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