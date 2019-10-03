Son Dakika Haberleri: MDOB yeni sezonu konserle açtı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

MDOB yeni sezonu konserle açtı

52 dakika önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açtı.

MDOB yeni sezonu konserle açtı, System.String[]

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açtı.

MDOB'un Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ve bin 462 biletin tamamının satıldığı konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'ın 9. Senfoni'sini seslendiren orkestranın şefliğini Naci Özgüç, koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi.

Nesrin Gönüldağ, Bülent Bezdüz ve Hasan Berk'in solist olarak yer aldığı koro, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin koro sanatçıları da orkestrada yer aldı.

Ludwig Van Beethoven, Beethoven, Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi
Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı Hanife yataktan video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu İETT tarihinde bir ilk! Kadın şoför alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:47:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MDOB yeni sezonu konserle açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]