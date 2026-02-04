MEB'den Elektronik Sınav Düzeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MEB'den Elektronik Sınav Düzeni

04.02.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, mesleki yeterlilik sınavlarını 1 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan değişiklikle, yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapanların zorunlu olarak almaları gereken mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin sınav, 1 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının, yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika türlerinde yenileme eğitimleri vermesi zorunlu hale getirildi.???????

Özel mesleki yeterlilik sertifikası türlerine göre sınıflandırılan üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) belgeleri için, ilgili mevzuata göre belirlenen mesleki yeterlilik türlerine yönelik hazırlanan öğretim programı kapsamında yapılacak eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayanlara, sertifika türüne göre belge düzenlenecek.

İllerin nüfus sayısına göre kurs açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için nüfusu 300 bin ve altında olan illerde her 100 bin nüfusa kadar birer, sonraki her 200 bin nüfus için bir kurs açma kontenjanı verilecek.

Kurs açmak isteyenler, o yıl için aynı ilde sadece bir başvuru yapabilecek. Aynı ilde kursu bulunanların ikinci kez kurs açmak için başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Kayıt esnasında kursiyerlerin fotoğraf, bilgi ve belgeleri kurs tarafından MEB Bilişim Sistemi'nde (MEBBİS) oluşturulan özel mesleki yeterlilik modülüne yüklenecek.

Kurslarda görevlendirilecek eğitim personelinden, ilgili öğretim programında belirtilen mezuniyet veya MEB'in kabul ettiği belge veya sertifikaya sahip olması istenecek.

Sınavlar artık elektronik ortamda düzenlenecek

Yönetmeliğe göre, 1 Mayıs'tan itibaren eğitimlerini tamamlayan ve modül üzerinden ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler, elektronik ortamdan mesleki yeterlilik sınavına girecek.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen elektronik sınavda başarısız olanlar sadece sınav ücretini ödeyerek 7 defa daha sınava girebilecek. Kursiyerler, 8. sınav hakkı sonunda da başarısız olmaları durumunda kurslara yeniden kayıt yaptırabilecek.

Uygulamalı sınavlar yerine elektronik sınavda 60 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacak.

Sertifikalara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek

Yönetmeliğe göre, kursiyerlerden alınacak ders ücretleri valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek. Sınav ücretleri ise MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan kursiyerlere, MEBBİS'in ilgili modülü üzerinden Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası, yenileme eğitimini tamamlayanlara ise Özel Mesleki Yeterlilik Yenileme Eğitimi Sertifikası düzenlenecek ve e-Devlet üzerinden sertifikalara erişilebilecek.

Eğitimler uygulamalı olarak da düzenlenebilecek

Kurslarda, mesleki yeterlilik eğitimi ve yenileme eğitimlerine yönelik Bakanlıkça onaylı öğretim programları uygulanacak.

Bakanlık tarafından gerek görülmesi halinde eğitimler uygulamalı olarak da yapılabilecek.

Hastalık, hamilelik, askerlik mazeretleri bulunan kursiyerler, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlarını dondurabilecek.

Bu yönetmelikten önce teorik sınavlarda başarılı olup uygulama sınavlarından başarısız olmuş ancak uygulama sınav hakkı devam eden kursiyerler için teorik sınav sonucuna göre sertifika düzenlenebilecek.

Kaynak: AA

1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Elektronik Sınav Düzeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: MEB'den Elektronik Sınav Düzeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.