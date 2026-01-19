Meclis'te 5 Bilişim Personeli Alımı - Son Dakika
Politika

Meclis'te 5 Bilişim Personeli Alımı

19.01.2026 14:20
TBMM, 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak, başvurular 19 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında.

Meclis'te, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

TBMM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, "kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı", "kıdemli sistem uzmanı", "kıdemli yazılım geliştirme uzmanı" ve "sistem uzmanı" ünvanlarında personel alımı yapılacak.

Meclis'te yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınava, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday çağrılacak.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı ilgili düzenleme gereği 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise 0 olarak değerlendirilecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

Başvurular 19 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta yoluyla son başvuru tarihinden sonra ulaşan ve eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruya ilişkin genel ve özel şartlar ile başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelere "https://www.tbmm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar, başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak TBMM'nin internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

