Mecliste Emekli Maaşı Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi ve CHP'nin "emekliler", İYİ Partinin "vergide uzlaşma", DEM Parti'nin "Halep'teki çatışmalar"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilecek olmasını eleştirerek, bu rakamın yetersiz kalacağını söyledi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini dile getiren Özdağ, memur emeklilerine de seyyanen zam verilmesini önerdi.

Özdağ, Türkiye'nin doğru yönetilemediği için sorunlar yaşandığını, vatandaşların hayat pahalılığı karşısında ezildiğini savundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, emeklilerin durumunun en önemli konu olduğunu ifade etti.

Emekli maaşlarının artırılmasını isteyen Türkoğlu, emeklilerin geçinemediğini söyledi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, en düşük emekli aylığının 20 bin lira çıkarılacak olmasını "utanç" olarak nitelendirdi.

İşçiye, emekliye kaynak bulunamadığını dile getiren Kaya, 2002'de en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu hatırlattı.

Kaya, "Kimsenin yarından umudu kalmadı. İnsanları kayıt dışı ve güvencesiz çalışmaya ittiniz. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve emekli aylıkları yoksulluk sınırı baz alınarak yeniden değerlendirilmelidir." diye konuştu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, emeklilerin "sefalet ücreti" ile hayatta kalma mücadelesi verdiğini savundu.

Emeklilerin yüzde 70'inin asgari ücret ve altında ücret aldığını ifade eden Karasu, "Diyanet, bu yıl için fitreyi 240 lira olarak açıkladı. Tek kişi için aylık 7 bin 200 lira, dört kişilik aile için aylık 28 bin 800 lira yapıyor. Diyanetin rakamları gösteriyor ki asgari ücretliyi de emekliyi de fitreye muhtaç haline getirmişsiniz. En düşük memur emekli aylığı 27 bin 500 lira. Cumhuriyet tarihinde ilk kez memur emeklisi açlık sınırının altında maaş alıyor." sözlerini sarf etti.

Emekli maaşına ilişkin düzenlemelerin "vicdan konusu" olduğuna işaret eden Karasu, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emeklilerin ve çalışanların refahının, alım gücünün artırılmasının her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltileceğini anımsatan Kurt, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemlerinde gelir garantisi sağlanması amacı, her zaman arzu edilen korumayı sağlamaya yetmemektedir. Düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlar, yerel yönetimler yönünden desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin emeklilerle ilgili destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin kamu ya da belediyelere ait arsalarda kat karşılığı yapılacak konutlardan düşük bedellerle kiracı olarak oturmalarının sağlanması, ulaşım, doğal gaz ve elektrikten ücretsiz yararlandırılması önem taşımaktadır."

"Bir emekli aile kaç parayla geçinir, Meclis araştırsın"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, emeklilerin yıllarca prim ödediğini belirtti.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltileceğini anımsatan Başarır, buna karşılık açlık sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşüleceğini hatırlatan Başarır, "Bu ülkede seçim şarttır. Enflasyon üzerinde yaptığınız zam bin lira. Günde 20 zeytin, saatte bir zeytin öneriyorsunuz. Yazıklar olsun. Ayda bir kilogram kıyma öneriyorsunuz. Nöbet eylemini, mitingleri şov olarak görüyorsunuz. Toplayalım komisyonu, emeklinin barınma hakkını, kira fiyatlarını, beslenmeyi, paltoyu, ayakkabıyı bir araştırsın. Bir emekli aile kaç parayla geçinir, Meclis araştırsın. Biriniz el kaldırın ama kaldırmazsınız, bunu şov olarak görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te başlattıkları nöbete devam edeceklerini bildiren Başarır, en düşük emekli aylığının 28 bin liraya yükseltilmesini önerdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi belirlendi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, TBMM Genel Kurulunun gündeminin üçüncü sırasına, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi alındı.

Genel Kurul, bu ay ve şubat ayında kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün, yarın ve perşembe günü devam edecek Genel Kurul, bu günlerde teklif görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 16 Ocak Cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 20 Ocak Salı günü başlanacak.

Daha sonra söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimin, bir savcının silahla ateş etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin olayın, kadına şiddette gelinen noktayı gösterdiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır da yaşanan olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.