MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine "Şimdi al 3 ay sonra öde" hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi

MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine "Şimdi al 3 ay sonra öde" hizmeti

05.05.2022 11:14
MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine "Şimdi al 3 ay sonra öde" hizmeti

MediaMarkt, Anneler Günü kampanyasını yeni ürün ve ödeme fırsatlarıyla sürdürüyor.

MediaMarkt, Anneler Günü kampanyasını yeni ürün ve ödeme fırsatlarıyla sürdürüyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, "Ailedeki tüm annelere yakışan hediyeler elektroniğin uzmanı MediaMarkt'ta" diyerek kampanyalarını günler öncesinden başlatan ve herkese uygun hediye alternatifleri sunan MediaMarkt, mevcut kampanyasına yeni ürünler ve ödeme seçenekleri ekledi.

Türkiye genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr'de ve markanın mobil uygulamasında Anneler Günü kampanyası yeni ürünlerle çeşitleniyor.

8 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada dikkati çeken ürünler arasında 2 bin 999 TL'den satışa çıkan Huawei GT3 42 mm akıllı saat ve 2 bin 699 TL'ye satışa sunulan Xiaomi Mop Essential robot süpürge bulunuyor.

Hediyeni "Şimdi al 3 ay sonra öde"

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyasında bu ürünlere ek olarak daha birçok ürün bulunurken annesine akıllı telefon almak isteyenlere de özel fırsatlar sunuluyor. MediaMarkt, seçili Samsung Galaxy Serisi akıllı telefonlarda "şimdi al, faizsiz masrafsız 3 ay sonra öde" fırsatı uyguluyor.

MediaMarkt, geçen yıl annelerin "gerçekten" ne istediğine dair bir araştırma da gerçekleştirmişti. MediaMarkt'ın Yöntem Research ile düzenlediği "Anneler ne ister" araştırmasının sonuçlarına göre her 3 anneden 2'si (yüzde 66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyordu. Yine her 3 anneden 2'si de bunun elektronik bir alet (yüzde 62) ya da küçük ev aleti (yüzde 60) olmasını istemişti.

YORUMLAR
500
Rus petrolüne ambargo kararı, petrol piyasalarında gerilime neden oldu: Türkiye'de akaryakıt fiyatları 35-40 TL'ye çıkabilir Rus petrolüne ambargo kararı, petrol piyasalarında gerilime neden oldu: Türkiye'de akaryakıt fiyatları 35-40 TL'ye çıkabilir Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması

Anneler Günü, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine 'Şimdi al 3 ay sonra öde' hizmeti - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Nisan ayında en çok zamlanan ürün yüzde 69,3 ile kuru soğan oldu
11:06 Kuyumcudan çuvalla altın çalan şüpheliler yakalandı!
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
04:31 Rusya'nın yeni planı ne? Donbas: Rusya neden Ukrayna'nın doğusunu çember altına almak istiyor?
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:21:16. #1.12#
SON DAKİKA: MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine "Şimdi al 3 ay sonra öde" hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement