Medvedev: Küresel çatışma riski büyüyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, uluslararası güvenlik ortamında küresel gerilimin tehlikeli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Küresel bir çatışma ihtimali maalesef dışlanamaz, tehlike çok büyük ve azalmıyor." dedi.

Medvedev, TASS haber ajansına verdiği röportajda, son dönemde ABD ile temasların yeniden başlamasını olumlu karşıladıklarını ancak genel güvenlik tablosunun riskli olduğunu belirtti.

Kıyamet günü saatinin ibrelerinin ilerlediğini bildiren Medvedev, "O ünlü saat kadranındaki ibreler geriye gitmedi, sürekli ileri gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya küresel savaş istemiyor"

Medvedev, olası bir dünya savaşı senaryosuna ilişkin soruya, Rusya'nın küresel çatışmadan yana olmadığını ancak riskin büyüdüğüne dikkati çekti.

Rusya'nın daha önce de Batı'yı NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunda uyardığını hatırlatan Medvedev, bu uyarıların dikkate alınmadığını dile getirdi. Medvedev, "Küresel bir çatışma ihtimali maalesef dışlanamaz, tehlike çok büyük ve azalmıyor." ifadelerini kullandı.

"Maduro'ya yapılanlar uluslararası hukukun ihlali"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nın ABD tarafından alıkonulması ile ilgili değerlendirmede bulunan Medvedev, egemen bir ülkenin devlet başkanına yönelik atılan adımların uluslararası hukuk normlarının ihlali olduğunu vurguladı. ABD'nin bu konudaki hukuki gerekçelerini geçerli bulmadığını dile getiren Medvedev, konunun yalnızca ABD'nin iç meselesi olarak görülemeyeceğini, bunun uluslararası ilişkiler sistemini etkileyen bir durum olduğunu ifade etti.

Medvedev, Grönland konusuna da değinerek, bunun doğrudan Rusya'nın meselesi olmadığını ancak son yıllarda benzeri görülmemiş gelişmeler yaşandığını kaydetti. Sürecin NATO açısından ciddi bir sınama olduğunu aktaran Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkında Rusya ve Çin kaynaklı tehdit söylemlerinin abartıldığını belirtti.

"Yoğun İHA saldırılarına karşı nükleer yanıt seçeneği var"

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin, ülkesinin 2024 güncellemeli nükleer caydırıcılık doktrini çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

Nükleer silah kullanım şartlarının doktrinde açıkça tanımlandığını belirten Medvedev, Rusya'nın bugüne kadar nükleer silah kullanmamış olmasının, söz konusu tehdit koşullarının oluşmadığını gösterdiğini ifade etti.

Medvedev, doktrinin yeni versiyonunda yalnızca nükleer saldırıya değil, yoğun insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı da nükleer yanıt seçeneğinin yer aldığını aktardı.

Bunun otomatik kullanım anlamına gelmediğini ancak "ülkenin kaderi söz konusu olursa" kararlılık gösterileceğini kaydeden Medvedev, "Nükleer silahın ne olduğu açıktır. Olağanüstü ve tüm insanlık için son derece tehlikeli bir silahtır. Ama ülkenin kaderi söz konusu olursa, bu konuda kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.