Medya dünyasında İslami hassasiyet tartışması: Ali Rıza Demircan’dan haber sitesi sahiplerine sert uyarı - Son Dakika
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Medya dünyasında İslami hassasiyet tartışması: Ali Rıza Demircan’dan haber sitesi sahiplerine sert uyarı

Medya dünyasında İslami hassasiyet tartışması: Ali Rıza Demircan’dan haber sitesi sahiplerine sert uyarı
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İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığı yazısında eşleri tesettürlü olduğu halde erotik ve magazin ağırlıklı içerikler yayımlayan popüler haber sitesi sahiplerini sert bir dille eleştirdi. Demircan, "İslam ile hiçbir ilginiz olmadığını kanıtlarcasına yayın yapıyorsunuz" diyerek medya patronlarına çağrıda bulundu.

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan, kaleme aldığı son yazısında medyadaki yayın anlayışını ve ahlaki sınırları eleştirdi. "Birbirimizi Uyarmak Kulluk Görevimizdir" başlığıyla yayımlanan yazıda, özellikle inançlı kesime ait olup magazin ve erotizm ağırlıklı içerikler üreten haber sitelerinin sahiplerine çağrıda bulunuldu.

"İŞİNİZ YARI ÇIPLAK, EŞİNİZ TESETTÜRLÜ"

Yazısında, ülkenin en çok tıklanan haber sitelerinden bazılarının sahiplerinin muhafazakâr ve eşlerinin tesettürlü olduğuna dikkat çeken Demircan, bu durumla sitelerindeki yayın politikası arasındaki çelişkiye vurgu yaptı. Söz konusu sitelerde erotik görsellere yer verilmesini, flört, zina, eşcinsellik ve uyuşturucu gibi konuların özendirici ya da tarafsız bir dille sunulmasını eleştiren Demircan, bu yaklaşımı "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

Haber sitesi sahiplerine hitaben, "Siz kendinizi hangi kimlikle ve kimlere karşı kanıtlamak istiyorsunuz? Size ne oluyor da hizmet şöyle dursun, İslam ile hiçbir ilginiz olmadığını kanıtlarcasına yayın yapıyorsunuz?" ifadelerini kullanan Demircan, ahiret inancını hatırlatarak yayın politikasının gözden geçirilmesini istedi.

"BENİ İLAHİ HUZURDA SUÇLAMAYIN"

Uyarı görevini yerine getirmediği takdirde kıza günde bu kişilerin kendisinden şikâyetçi olabileceğini belirten Demircan, kaleme aldığı bu satırların ilahi huzurda bir savunma niteliği taşıdığını ifade etti. "Cennetler bizi bekliyorken neden Cehennemî bir yol izliyoruz?" diyen yazar, Hak çizgide yayın yapmanın dünyevi kazançlara engel olmadığını vurguladı.

"CIA AJANI BARBARA'YA İSLAM'I TEBLİĞ ETMİŞTİM "

Yazının giriş bölümünde uyarı görevini açıklamak için 1985 yılında Ankara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Amerikalı ilim kadını Barbara ile olan anısını paylaşan Demircan, kadının aslında bir CIA ajanı olduğunu anladığı anda bile kendisine İslam’ı tebliğ ettiğini belirtti. Barbara’ya hitaben, "Rabbim! Ben Ali Rıza Demircan’ın evine kadar gittim ama o bana İslâm’ı tebliğ etmedi, diyerek benden şikâyetçi olacaksınız" diyerek tebliğde bulunduğunu aktaran Demircan, müminler arası uyarı mekanizmasının her koşulda işletilmesi gerektiğini savundu.

Yazı, okuyucuların da İslamî ölçülere göre yazarı ve çevredeki insanları edeple uyarma sorumluluğu olduğunu hatırlatan kapanış mesajıyla sona erdi.

Medya, Son Dakika

Son Dakika İslam Medya dünyasında İslami hassasiyet tartışması: Ali Rıza Demircan’dan haber sitesi sahiplerine sert uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medya dünyasında İslami hassasiyet tartışması: Ali Rıza Demircan’dan haber sitesi sahiplerine sert uyarı - Son Dakika
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