Medyum Emekli Oldu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 10 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Medyum", düzenlenen törenle emekliye ayrıldı.

İl Jandarma Komutanlığında asayiş olaylarının aydınlatılmasından arama kurtarma faaliyetlerine, iz takibinden operasyonel görevlere kadar pek çok kritik alanda jandarma ekiplerine destek veren Medyum, görev süresi ve yaş haddini doldurmasıyla emekli oldu. Medyum için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Jandarma personeli, yıllarca birlikte mesai yaptıkları sadık dostlarına hizmetlerinden dolayı sembolik madalya taktı.

Yapılan açıklamada, Medyum'un bundan sonraki yaşamını yine İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kendisi için ayrılan alanda sürdüreceği bildirildi. - BOLU