HİNDİSTAN'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Hindistan'ın Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını kaydederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Meghalaya'daki Maden Patlamasında 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
