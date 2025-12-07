Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı - Son Dakika
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz'in efsane lezzetlerini tattı

Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları Karadeniz\'in efsane lezzetlerini tattı
07.12.2025 17:09
TRT ekranlarının sevilen dizisi ''Mehmed: Fetihler Sultanı''nın oyuncu kadrosu, yoğun çekim temposuna kısa bir mola vererek Karadeniz'in efsaneleşmiş tatlarını yerinde denedi. Hamsi, kuymak, pide ve daha birçok yöresel lezzetin masaya geldiği ziyafet, özellikle Zağanos Paşa ve Kurtçu Ağa karakterlerini canlandıran oyuncuların keyifli anlarına sahne oldu.

TRT'nin iddialı yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin ekibi, yoğun çekim maratonuna kısa bir ara vererek Karadeniz'in eşsiz mutfağını keşfe çıktı. Bölgenin asırlık tatlarıyla dolu sofraya oturan ekip, kuymaktan hamsiye kadar birçok lezzeti deneyerek Karadeniz'e özgü bu zenginliği yerinde tattı.

Dizi ekibi, tanıtım ve söyleşi programları kapsamında gerçekleştirdikleri Karadeniz ziyaretinde bölgenin geleneksel mutfağıyla buluştu. Yemekleri deneyen oyuncuların tepkileri, çekim arasında yaşanan sıcak ve samimi anları ortaya koydu.

Dizide Zağanoz Paşa'yı oynayan Sinan Albayrak ve Kurtçı Doğan'ı oynayan Ali Sinan Demir kelimenin tam anlamıyla parmaklarını yedi.

KUYMAK FAVORİ OLDU

Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden kuymak, ekibin en çok ilgi gösterdiği yemeklerden biri oldu. Mısır unu, tereyağı ve yöresel peynirle hazırlanan kuymak için ekip üyelerinden biri,

"İlk kaşıkta yayılan tereyağı kokusu buranın doğasını tabakta hissettiriyor," ifadelerini kullandı.

BALIK SEVERLER İÇİN HAMSİ TAVA

Balık seven oyuncuların favorisi ise hamsi tava oldu. Mısır ununa bulanarak kızartılan çıtır hamsilerin tazeliği, ekibin büyük beğenisini topladı. Oyuncuların, "Deniz kokusu limonla birleşince ev yemeği tadında" yorumları dikkat çekti.

PİDE VE LAZ BÖREĞİ TAM NOT ALDI

Bölgeye özgü diğer tatlardan Karadeniz pidesi, Laz böreği ve mısır ekmeği de sofrada yerini aldı. Özellikle taş fırından yeni çıkmış sıcak pide, oyuncular tarafından "taze ve doyurucu" olarak değerlendirildi.

Yemek sonrası sohbetlerde ekip üyeleri, Karadeniz mutfağının sadece yemek değil bir kültür olduğunu dile getirdi. Oyuncular, bölgenin doğası, insanları ve misafirperverliğiyle birlikte bu tatların daha da anlam kazandığını belirtti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    neresi haber bunun 1 1 Yanıtla
  • Yasemin Zehra Yasemin Zehra:
