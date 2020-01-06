"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mehmet Akif İnan Ödülleri' töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1) - Son Dakika

"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1)

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katıldı.(1)

Mehmet Akif İnan Ödülleri töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1)

Mehmet Akif İnan, Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:47 Kaynak: AA
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