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"Mehmet Akif İnan Ödülleri" töreni - TBMM Başkanı Mustafa Şentop(1)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:47 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkışı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mehmet Akif İnan Ödülleri" törenine katıldı.(1)
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