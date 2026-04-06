Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim

06.04.2026 12:14
Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, 20 yıllık evliliğine dair samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, “Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Mehmet Günsür, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk oldu. Özel hayatına dair nadir konuşan oyuncu, eşiyle olan ilişkisi ve evlilik anlayışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER GÜN YENİDEN EVLENEBİLİRİM"

20 yıllık evliliğinden bahseden Günsür, eşiyle güçlü bir bağ kurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eşimle bu yıl evliliğimizde 20. senemize girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün 10 kere yeniden evlenebilirim.”

“ARTIK BİR KABİLEYİZ"

Aile olmanın en güzel tarafının birlikte büyümek olduğunu söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Evliliğin en güzel tarafı gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz.”

Günsür ayrıca ailece bir yere girerken kendilerini bazen Peaky Blinders dizisindeki karakterler gibi ağır çekimde yürüyormuş gibi hayal ettiklerini söyleyerek gülümsetti.

"İNGİLİZCE TARTIŞALIM"

Evliliğin ilk dönemlerinde tartışmaları yönetmek için ilginç bir yöntem denediklerini de anlatan oyuncu:

“Evliliğin başlarında tartışmamak için ilginç bir karar almıştık. İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizce anlamaya başlayınca o yöntem de bozuldu. Zaten artık hiç tartışmıyoruz.”

"KISKANÇLIK ÇOĞU ZAMAN GEREKSİZ"

Kıskançlık konusundaki düşüncelerini de paylaşan Günsür, kendisinin kıskanç biri olmadığını söyledi:

“Ben hiç kıskanç biri değilim. Hatta sırf bu yüzden geçmişte çok problem yaşadım.”

Oyuncu kıskançlığı şöyle değerlendirdi:

“Kıskançlık çoğu zaman ortada olmayan bir şey için, tamamen ihtimal üzerinden geliştirilen bir duygu. Bu yüzden gereksiz buluyorum. Eğer gerçekten bir aldatma varsa o artık kıskançlık değil, doğrudan kızgınlıktır.”

Günsür, kıskançlığın ancak ilişkiyi besleyen küçük bir oyun olarak kaldığında anlamlı olabileceğini, ancak insanları mutsuz ediyorsa hiçbir gereği olmadığını da sözlerine ekledi.

  • İslam bulut İslam bulut:
    yaw sehzadem sen filmlerde manken gibi karılarla harem kuruyordun tek kadın yetiyorsa filmlerde neden çoklu gösterdin bize yaw :)) 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:49
İran, ateşkes teklifini reddetti Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
