Mehmet Karslı Gençlerle Cilt Sanatı Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mehmet Karslı Gençlerle Cilt Sanatı Paylaştı

19.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cilt sanatçısı Mehmet Karslı, gençlerle mesleki deneyimlerini paylaştı ve ödül alacak.

CİLT sanatçısı Mehmet Karslı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor' programında mesleki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor' programı, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi bünyesindeki 'Yaşayan Miras Okulu'nda yapıldı. Program kapsamında cilt sanatçısı Mehmet Karslı ile söyleşi gerçekleştirildi. Karslı, mesleki tecrübelerini ve ciltçilik sanatıyla ilgili bilgi ve birikimini gençlerle paylaştı.

Karslı, cilt sanatının Osmanlı'da 6'ncı yüzyılda zirveye oturduğunu belirterek, "Bu alanda Avrupa bizden birçok örnek almıştır. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü yükseldikçe ciltçilik sanatı da o kadar ilerlemiştir. Osmanlı döneminde kitap üretimi tek bir kişinin yaptığı bir iş değildi. Önce kağıtçıdan kağıdını alıyorsunuz, daha sonra cetvelciye gidip yazıp cetvel çizdiriyorsun. Hatçıya gidip hattını yazdırıyorsun. Hatçıdan sonra tezhipçiye gidiyor, tezhibini yaptırıyorsunuz. Tezhip sonrası ebrucuya gidiyor, ebrusunu yaptırıyorsunuz. Ondan sonra ciltçiye gidip cilt yaptırıyorsun. Ortaya tane kitap çıkıyor. Dolayısıyla bu bir sektördür. O sektör yok olmasın diye matbaa Osmanlı'ya geç geliyor. Bu sanatta klasik ve modern ciltleme vardır. Klasiği her zaman yapıyoruz. Karşılaştıracak olursak ciltçilik matbaa geldikten sonra modernleşti" diye konuştu.

'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLÜNÜ ALACAK'

Cilt sanatçısı Mehmet Karslı, 20 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülünü' alacak. Karslı, alanında emsali kalmamış ve mesleğinin zirvesinde yer alan, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak adlandırılan 102 kişiden biri olacak.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Karslı Gençlerle Cilt Sanatı Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:55:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Karslı Gençlerle Cilt Sanatı Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.