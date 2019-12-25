Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika Spor

Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da

6 saat önce

TFF 2. Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Eyüpspor'da kadroda değişimler yaşanıyor.

Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da, System.String[]

TFF 2. Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Eyüpspor'da kadroda değişimler yaşanıyor.


Eflatun sarılı ekip, Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Eyüpspor'dan yapılan bilgilendirmede, Özdıraz için "Kulüp Başkanımız Murat Özkaya'nın şirketinde gerçekleşen görüşmede 28 yaşındaki Orta Saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Gol kralı Murat Yılmaz için ise "Geçtiğimiz sezonun Gol Kralı, 31 yaşındaki Santrfor oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." şeklinde bir açıklama geldi.


İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da hazır bulundu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Yılmaz, Eyüpspor, Eflatun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:39 
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