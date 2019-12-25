Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da

TFF 2. Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Eyüpspor'da kadroda değişimler yaşanıyor.



Eflatun sarılı ekip, Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Eyüpspor'dan yapılan bilgilendirmede, Özdıraz için "Kulüp Başkanımız Murat Özkaya'nın şirketinde gerçekleşen görüşmede 28 yaşındaki Orta Saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Gol kralı Murat Yılmaz için ise "Geçtiğimiz sezonun Gol Kralı, 31 yaşındaki Santrfor oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." şeklinde bir açıklama geldi.



İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da hazır bulundu.



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