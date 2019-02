Mehmetçik Afetzedelerin Yardımına Hazır

CÜNEYT ÇELİK - Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığına bağlı ekip, ülkenin her yerinde olası doğal afetlerde görev almak için 24 saat hazır bekleyerek vatandaşlara güven veriyor.TSK'nın planlı faaliyetlerinden olan ve Kars 'ta yapılan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'na katılan komutanlığa bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma ekibi, zorlu kış şartlarında eğitim aldı. Türkiye 'nin her yerinde olası doğal afetlerde yardıma koşmak için görevlendirilen arama kurtarma ekibi, aldıkları sıkı eğitimle halkın huzur ve güvenliği için daima hazır bekliyor."Tank" adlı arama kurtarma köpeği de ekibin ayrılmaz parçası durumunda bulunuyor.Eğitimleri kapsamında zaman zaman tatbikatlar yapan ekip, senaryo gereği, çığ altında kalan vatandaşı kurtarmak için anında harekete geçiyor. Alana gelen ekip, ilk olarak bayraklama yapıp bölgeyi işaretliyor.Ardından tim komutanı, çığ alanındaki afetzedelere seslenerek ses olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Ses gelmemesi üzerine harekete geçen "Tank", kısa sürede afetzedenin bulunduğu alanı belirliyor. Hemen harekete geçen ekip, cihazlarla bulunduğu noktayı tespit ettikleri kişiyi kar altından çıkarıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk ediyor.Çığın yanı sıra başta deprem olmak üzere her türlü doğal afet konusunda eğitimlerini sık sık tekrarlayan Mehmetçik, vatandaşa güven veriyor.Profesyonel ekip her türlü doğa olayına hazırDoğal Afetler Arama Kurtarma Taburu Çığ Arama Kurtarma Ekip Komutanı Yüzbaşı Murat Erol , AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta deprem olmak üzere her türlü doğa afete karşı hazır olduklarını, ayrıca araç kazalarına müdahale edip meskun mahalde de arama kurtarma yapabildiklerini söyledi.Birliğin profesyonel ekipten oluştuğunu anlatan Erol, "Çığda arama kurtarma ekibi, ekip komutanı, ekip komutan yardımcısı, arama köpek postası, arama postası, kurtarma postası, işaretleme postası ve ilk yardım postasından oluşmaktadır. 24 saat esasına göre görev yapan birliğimiz en son teknolojik malzemelere sahiptir." dedi.İhbar gelmesi üzerine felaket bölgesine en kısa sürede ve en hızlı vasıtayla intikal edebildiklerini vurgulayan Erol, "Alarm emri verildikten sonra en kısa sürede teşkilatlanıp, malzememizle yine en kısa sürede çığ bölgesine intikal etmekteyiz." diye konuştu."Tank, başarılı performans sergiliyor""Tank"ın eğitmeni Uzman Çavuş Taylan Karavelioğlu, 2,5 yaşındaki köpeğin birçok faaliyete katıldığını ifade etti.Karavelioğlu, "Göreve çıkmadan bir gün önce motivasyonunu sağlıyoruz, oynatıyoruz, sevindiriyoruz, ertesi gün de görevimizi icra ediyoruz. Başarılı şekilde görevimize gidip geliyoruz." dedi.Arama kurtarma köpeğinin katıldığı çalışmalarda başarılı performans sergilediğini belirten Karavelioğlu, şunları kaydetti:"Tank, 2 metre derinliğe kadar arama yapabilir ve olumlu sonuç verir. Köpek havlayarak ve kazazedenin bulunduğu yeri tırmalayarak tepki verir. Pozitif reaksiyonları bunlardır. Köpeğin belirli saatleri var, o saate yemlerini veriyoruz. 24 saat esasına göre halkımıza, milletimize daima hizmet etmekteyiz. Her saat her dakika hazır beklemekteyiz."