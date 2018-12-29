Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Hayvanlara Şefkat Eli

Mehmetçik'ten Hayvanlara Şefkat Eli

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince, yoğun kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanların beslenmesi sağlanıyor.

Mehmetçik'ten Hayvanlara Şefkat Eli, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince, yoğun kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanların beslenmesi sağlanıyor.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibi, yol güvenliğini sağlamanın yanı sıra Keban Arapgir kara yolu ayırımında yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanları besledi.

Jandarma ekipleri, devriye ve yol güvenliği uygulamaları sırasında ilçedeki esnaftan temin edilen yiyecekleri hayvanlara veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Elazığ, Keban, Jandarma, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu

Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 18:02:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'ten Hayvanlara Şefkat Eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]