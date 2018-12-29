Mehmetçik'ten Hayvanlara Şefkat Eli
1 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekiplerince, yoğun kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanların beslenmesi sağlanıyor.
Elazığ
'ın Keban
ilçesinde jandarma ekiplerince, yoğun kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanların beslenmesi sağlanıyor.
Keban İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik ekibi, yol güvenliğini sağlamanın yanı sıra Keban Arapgir
kara yolu ayırımında yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvanları besledi.
Jandarma ekipleri, devriye ve yol güvenliği uygulamaları sırasında ilçedeki esnaftan temin edilen yiyecekleri hayvanlara veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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