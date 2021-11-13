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Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü - Son Dakika

Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü

13.11.2021 00:28

Meksika'da 2 kadın, organize suç örgütü tarafından bir aracın bagajında yakılarak öldürüldü. Olay yerine not da bırakan kartel mensuplarının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı. Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi. Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.

BAGAJI AÇAN EKİPLER 2 KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

NOT BIRAKILDI

Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin adını kullandığı görüldü.

Meksika'da kan donduran cinayet! Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü

ZANLILAR YAKALANAMADI

Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.

Meksika'da kan donduran cinayet! Aracın bagajında 2 kadın yakılarak öldürüldü

ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.

Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü

Sonora, Benzin, Polis, 112, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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