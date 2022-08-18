Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı

18.08.2022 21:40

Meksika'da oyuncağının peşinden yola koşan 3 yaşındaki çocuk, geri geri gelen bir araç tarafından ezildi. Görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu açıklandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Angel isimli çocuk, oyuncağının peşinden koşarken aracın altında kaldı.

ARABANIN ALTINDA EZİLDİ

Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği olayda, oyuncağını almak için koşan küçük çocuğun geri geri gelen beyaz araba tarafından ezildiği, aracın sürücüsünün ise durumu fark ettikten sonra durduğu görüldü.

KOLUNDA KIRIK, AKCİĞERLERİNDE HASAR VAR

Tekerleğin altında kalan çocuk, olay yerine gelen yakınları tarafından araç itilerek kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen çocuğun kolunda kırık ve akciğerlerinde hasar oluştuğu tespit edildi. Savcılık, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı Oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı Meksika'da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı Meksika'da oyuncağının peşinden koşan çocuk aracın altında kaldı
Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 01:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da korkutan kaza! Oyuncağının peşinden yola atlayan çocuk aracın altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement