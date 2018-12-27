Son Dakika Haberleri: Meksika'da Puebla Valisi ve Eşinin Öldüğü Helikopter Kazası

Meksika'da Puebla Valisi ve Eşinin Öldüğü Helikopter Kazası

1 saat önce

Meksika'da Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanlar davet edildi.

Meksika'da Puebla Valisi ve Eşinin Öldüğü Helikopter Kazası, System.String[]
Meksika'da Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmaya yabancı uzmanlar davet edildi.

Meksika Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Carlos Moran, Alanso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle'nin ölümüyle sonuçlanan kaza konusunda tüm şüphelerin giderilmesi amacıyla ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulundan uzmanların ülkeye davet edildiğini açıkladı.

Moran, helikopterin imalatçısı ve motorunun soruşturma dahilinde incelemeye alınacağını belirterek, kazaya, mekanik bir sorunun yol açıp açmadığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Meksika'da hafta başında Puebla'dan başkent Meksiko'ya giden ve kalkıştan 10 dakika sonra düşen helikopterde Puebla Valisi Martha Erika Alonso ve eşi eski Puebla Valisi Senatör Rafael Moreno Valle yaşamlarını yitirmişti.

Santa Maria Coronango kasabasında meydana gelen kazada helikopterdeki deneyimli iki pilot ile bir yolcu daha hayatlarını kaybetmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hükümetin kazayla ilgili soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Ülkede son yıllarda çok sayıda siyasetçinin uçak ya da helikopter kazalarında ölmesi tartışma konusu olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:18 Kaynak: AA

Meksika, Puebla, Güncel
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