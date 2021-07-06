Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika

- Meksika'da sağanak yolları göle çevirdi

MEXİCO CİTY - Meksika'da başkenti Mexico City ve Meksika Eyaletinde etkili olan dolu ve sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı evlerde hasara yol açan sel suları birçok aracı da sürükledi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de dün akşam saat 18.25 sıralarında başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde altyapının yetersizliği su baskınları ve sele yol açtı. Yer yer 80 santimetreye varan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Su baskınlarının etkisiyle zor ilerleyen çok sayıda araç yolda kalırken, bazı araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. Sel nedeniyle birkaç ev, hastane ve belediye sarayı gibi binalarda hasar meydana gelirken, su baskınları vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Belediye yetkilileri, yoğun yağışlar nedeniyle kanalizasyonların yetersiz kaldığına dikkat çekerek, Meksika Eyaleti Su Komisyonu ile koordineli olarak bölgedeki taşmayı önlemek için çalıştıklarını bildirdi.