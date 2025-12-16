Meksika'da uçak kazası: 7 ölü - Son Dakika
Meksika'da uçak kazası: 7 ölü

Meksika'da uçak kazası: 7 ölü
16.12.2025 04:18  Güncelleme: 08:21
Meksika'nın batısında küçük bir uçak düştü, 7 kişi hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, Meksiko'nun yaklaşık 50 kilometre batısında, Toluca Havalimanı'na 5 kilometre uzaklıkta acil iniş yapmaya çalışan küçük bir uçağın düştüğünü belirtti.

7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hernandez, uçakta 8 yolcu ve 2 mürettebatın kayıt altına alındığını, ancak şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Öte yandan, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı.

Fotoğraf: REUTERS

Kaynak: AA

