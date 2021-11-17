Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! - Son Dakika

Meksika'nın en güçlü karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika'nın Zapopan kentinde Meksika Ordusu tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen bir operasyonla tutuklandı.

CİNAYET SUÇLAMASI DA VAR

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan delillere dayanarak Valencia hakkında daha önce cinayet ve organize suç örgütünün yasadışı mali yönetimi suçları üzerine, Başsavcılık ve Ulusal İstihbarat Merkezi ile işbirliği içinde soruşturma başlatılarak, tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

Meksika'nın en güçlü kartelinin lideri El Mencho ve tutuklanan eşi Valencia.

KARŞI SALDIRI ALARMI

Tutuklanan Valencia'yı kurtarmak için olası bir karşı saldırıya önlem olması amacıyla kendisinin uçağa bindirilerek Meksika'nın Jalisco eyaletinden başkent Mexico City'ye nakledildiği ifade edildi.

ÖRGÜTÜN FİNANSAL YAPISINA ÖNEMLİ BİR DARBE

Öte yandan Meksika'da El Mencho'nun eşi Valencia'nın tutuklanması, CJNG'nin finansal yapısına önemli bir darbe olarak kabul ediliyor.