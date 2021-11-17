Üye Girişi
Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! - Son Dakika

Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı!

17.11.2021 10:12

Meksika'nın en güçlü karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli lideri El Mencho'nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika Ordusu tarafından dün düzenlenen bir operasyonla tutuklandı. Cinayet ve organize suç örgütünün yasadışı mali yönetimi suçlamalarıyla tutuklanan Valencia, kendisini kurtarmak için düzenlenecek olası bir saldırıya önlem olarak başkent Mexico City'ye gönderildi.

Meksika'nın en güçlü karteli olarak kabul edilen Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) lideri El Mencho'nun eşi Rosalinda Gonzalez Valencia, Meksika'nın Zapopan kentinde Meksika Ordusu tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen bir operasyonla tutuklandı.

CİNAYET SUÇLAMASI DA VAR

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplanan delillere dayanarak Valencia hakkında daha önce cinayet ve organize suç örgütünün yasadışı mali yönetimi suçları üzerine, Başsavcılık ve Ulusal İstihbarat Merkezi ile işbirliği içinde soruşturma başlatılarak, tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! Polis karşı saldırı için alarm durumuna geçti
Meksika'nın en güçlü kartelinin lideri El Mencho ve tutuklanan eşi Valencia.

KARŞI SALDIRI ALARMI

Tutuklanan Valencia'yı kurtarmak için olası bir karşı saldırıya önlem olması amacıyla kendisinin uçağa bindirilerek Meksika'nın Jalisco eyaletinden başkent Mexico City'ye nakledildiği ifade edildi.

ÖRGÜTÜN FİNANSAL YAPISINA ÖNEMLİ BİR DARBE

Öte yandan Meksika'da El Mencho'nun eşi Valencia'nın tutuklanması, CJNG'nin finansal yapısına önemli bir darbe olarak kabul ediliyor.

Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı!

Mexico City, Valencia, Cinayet, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Define ararken kanlar içinde kaldılar 10:03 Define ararken kanlar içinde kaldılar Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an! 10:00 Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? 09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu 09:20 Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı

Son Dakika Haberleri
10:13 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
10:02 Define ararken kanlar içinde kaldılar
10:01 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye
10:00 Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an!
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:46 Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
09:40 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye         
10:02
Epic Games, Google'ın ücretleri korumak için bir Fortnite görev gücü kurdu Epic Games, Google'ın ücretleri korumak için bir Fortnite görev gücü kurdu         
09:53
Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi         
09:46
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:22:24. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'nın en çok aranan kartel lideri El Mencho'nun eşi tutuklandı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement