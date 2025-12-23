Meksika donanmasının uçağı Texas'ta düştü: 5 ölü - Son Dakika
Meksika donanmasının uçağı Texas'ta düştü: 5 ölü

23.12.2025 10:16
Meksika Donanması'na ait bir uçak Texas açıklarına düştü, 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

MEXICO Meksika Donanmasına ait küçük uçağın, ABD'nin Texas eyaleti açıklarına düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.
Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

DÜŞEN UÇAK, TIBBİ NAKİL ODAKLI İNSANİ YARDIM GÖREVİ İÇİN HAVALANMIŞTI

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı. Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE DESTEK SAĞLANDI

Meksika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

AA, DHA

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

