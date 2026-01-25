Melania Trump Belgeselinin Ön Gösterimi Beyaz Saray\'da Yapıldı

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın belgeselinin ön gösterimi özel bir davet ile Beyaz Saray'da gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melenia Trump'ın belgeselinin ön gösterimi dün Beyaz Saray'da yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine kadar geçen 20 günü belgeleyen filmin, First Lady'nin yaşadıklarını anlatarak perde arkasında yaşananları aktardığı bildirildi.

Aralarında boksör Mike Tyson, Ürdün Kraliçesi Rania, iş insanı Tim Cook ve muhafazakar aktivist Erika Kirk gibi isimlerin yer aldığı davete yaklaşık 70 kişinin katıldığı belirtildi. 'Melania' adlı belgesel film, 30 Ocak'ta dünya genelinde gösterime girecek.