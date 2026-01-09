Melek Ayhan Kayıp, Ailesi Endişeli - Son Dakika
Melek Ayhan Kayıp, Ailesi Endişeli
09.01.2026 12:19
Mardin'de 3 Ocak'ta kaybolan 17 yaşındaki Melek Ayhan için ailesi yardım bekliyor.

MARDİN'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan'ın (17) hayatından endişe ettiğini söyleyen annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi.

Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşayan Melek Ayhan, 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor. Anne Nazmiye Ayhan, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, şüphelendikleri kimsenin olmadığını, kızının kendi rızayla mı yoksa zorla mı götürüldüğünü de bilmediklerini söyledi. Ayhan, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

Melek'in cumartesi gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Nazmiye Ayhan, "Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam. Cumartesi günü sabah evden çıktık. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için 'Yanında kalıp ona bakacağım' dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiç bir şey istemiyorum" diye konuştu.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIĞIMIZ ÇOCUĞUMUZ BİR ANDA KAYBOLUYOR'

Kızının hayatından endişe duyduğunu belirten Ayhan, "Yediği önündeydi, yemediği de arkasında. El bebek gül bebek kızımı büyüttüm. Babası bugüne kadar ona bir tokat dahi vurmamış. Şüphelendiğimiz kimse de yok, kimsenin günahını alamam ama kızım kayıptır. Hayatından endişe ediyorum. Gözümüz gibi baktığımız çocuğumuz bir anda kayboluyor, insan nasıl hayatından endişe etmez? Kimse ne içtiğini, ne yediğini bilmiyor. Melek sen neredesin? Melek, sen çok akıllı kızdın. Sen niye böyle yaptın başıma. Baban hasta yatakta yatıyor. Perişan olduk, Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük, bu yaşa getirdik. Bir haber ver, bileyim sağsın, bir şey demem. İstediğin kadar istediğin yerde kalırsın, yeter ki ben bileyim. Kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112'ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mardin, Güncel, Son Dakika

