Melenağzı Limanı İncelemesi

DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile birlikte yapımı devam eden Melenağzı Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, liman sahasında yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirilirken, yetkililerden projenin mevcut durumu ve ilerleme süreci hakkında bilgi alındı. İncelemeler kapsamında özellikle mahmuz ve mendirek imalatları ele alınarak, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Proje çerçevesinde ayrıca, bölgeye değer katması planlanan 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi. Liman ve çevresinde gerçekleştirilecek düzenlemelerle birlikte hem kıyı güvenliğinin artırılması hem de Melenağzı'nın sosyal ve turistik açıdan cazibesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, Melenağzı Limanı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacağını vurguladı.