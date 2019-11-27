Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu diş fırçası dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için diş fırçası dağıttı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Mehmet Miraboğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Ağız ve diş sağlığının önemi anlatılan ve öğrencilere diş fırçası dağıtılan etkinliğe katılan Palancıoğlu, bu hafta içerisinde belediye olarak birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Ağız ve diş hastalığının ülkede tüm yaş grubunda görüldüğünü ancak gelişen ağız ve diş tedavi yöntemleriyle insanların artık çene yapısının dahi değiştirilebildiğini belirten Palancıoğlu, bu tür sağlıkla ilgili etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.