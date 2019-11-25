Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
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Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi tarafından Kıranardı Mahallesi'nde 4 sokakta başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi tarafından Kıranardı Mahallesi'nde 4 sokakta başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 2 kilometreye yakın yola sıcak asfalt serildi.


Haftasonu çalışmaların Kıranardı Mahallesi'nde sürdüğünü aktaran Dr. Palancıoğlu, "Havalar iyi gidiyor, altyapı ve asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Melikgazimizin her köşesinde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma ve Cumartesi günleri Kıranardı da asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kıranardı Mahallesi'nde Gelir, Yağmurlar, Umut-1, Mihrap Sokaklarda ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması tamamlandı.


Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belirlediğimiz program dahilinde Melikgazi'de sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz. Haftasonu Yıldırım Beyazıt altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve bugün asfalt sermeye başlıyoruz. Buradan hafta içi Küçükali Mahallemizdeki altyapı ve asfalt çalışmamıza geçiyoruz. Melikgazi'mize, hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza Allah kaza ve bela vermesin. Daha güzel bir Melikgazi için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz." dedi.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin, asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama ve kaldırım çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kıranardı, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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