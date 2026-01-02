Melikgazi\'de Kar Temizleme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi çok sayıda araç ve personelle kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle merkez ve kırsal mahallelerde yolları açarak ulaşımı güvenli hale getirdiklerini belirtti.

Eskişehir Bağları Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi mahallelerinde gerçekleşen kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına katılan Palancıoğlu, karın bereket olduğunu, su kaynaklarının artması anlamına geldiğini ifade etti.

Yoğun kar yağışının başlamasıyla 24 saat 3 vardiya şeklinde ekiplerin çalıştığını anlatan Palancıoğlu, "Tüm mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, özverili çalışan personelimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, kışlık lastikleri olmadan, gerekli hazırlıkları yapmadan yola çıkmamaları. Buzlanmaya karşı da her türlü tuzlama faaliyetlerini yapıyoruz, tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.