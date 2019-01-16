Son Dakika Haberleri: Melikgazi'de Kesintisiz ve Güvenli Ulaşım Hizmeti Devam Ediyor

Melikgazi'de Kesintisiz ve Güvenli Ulaşım Hizmeti Devam Ediyor

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan karların temizlenmesi için ekiplerin vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü 136 araç ve 282 çalışan ile devam eden karla mücadele sonucunda Melikgazi...

Melikgazi'de Kesintisiz ve Güvenli Ulaşım Hizmeti Devam Ediyor, System.String[]
Melikgazi Belediye Başkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan karların temizlenmesi için ekiplerin vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü 136 araç ve 282 çalışan ile devam eden karla mücadele sonucunda Melikgazi ilçesi'nde kapalı yolun bulunmadığını söyledi.

ekipler planlanan program dahilinde görev başındalar.

Kar temizleme ve tuz serpme ekiplerinin 3 vardiya usulü ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç " geceden itibaren başlayan ve yoğun olarak devam eden yağan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok, ekiplerimiz karları temizleyerek yolları açık tutmaya çalışıyorlar.

Ekiplerin öncelikle otobüs güzergahları, hastane yolları ile ana caddelerde çalışma yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, tipiye maruz kalan Koramaz Vadisi olarak bilinen Gesi, Turan, Bürüngüz, Subaşı, Gürpınar, Ağırnas, Subaşı, Mimarsinan bölgeleri ile muhtelif mahallelerde bulunan eğimli yollarda tuz serpme makineleri ile tuzlama çalışmalarının sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.

Talepler 0 530 253 9191 WhatsApp

252 13 33 nolu MİMER hattına

Başkan Büyükkılıç, kar yağışı ve buzlanma ile ilgili oluşan sıkıntıların çözümü noktasında Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezi'nin de aralıksız hizmet verdiğini ve vatandaşların taleplerini 0530 253 9191 WhatsApp hattı ve 252 1333 MİMER hattını arayarak iletebileceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

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