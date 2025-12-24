Melikgazi Kayseri, Dardanel\'i Yendi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok, İsmail Bayram
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 16, Dangerfield 8, Willams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Uygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 13, Feray Dalkılıç 5
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin
1. Periyot: 22-18
Devre: 49-31
3. Periyot: 68-50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-72 yendi.
