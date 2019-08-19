Son Dakika Haberleri: Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı.
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Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı.

51 dakika önce

Sandal, verdiği röportajda, 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi.

Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı., System.String[]
Sandal, verdiği röportajda, 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Sütşurup ise eski sevgilisinin sözlerine tepki gösterip çok konuşulan bu açıklamayı yaptı: Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil.

"Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz."

100 bin lira borç!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın ulaştığı bilgilere göre; Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal, boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdi.

O dönem sevgili Sütşurup'tan 100 bin lira borç alan Sandal, birlikteliği sürdürmek istemeyince işler karıştı.

Saldal'ın bir arkadaşına " Melis'ten yakında ayrılacağım. Ona olan borcumu hemen ödemeliyim" diye yakındığını öğrenen Sütşurup çılgına döndü ve hemen ilişkiyi bitirdi.

Ünlü şarkıcının borcunu taksit taksit ödemeye devam ettiği öğrenildi.
Kanal D, Sandal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:49 
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