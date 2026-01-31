Memet Aslan Yeniden Seçildi - Son Dakika
31.01.2026 17:08
Van OSB'de yapılan başkanlık seçimlerinde Memet Aslan, 122 oyla yeniden başkan oldu.

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen başkanlık seçimleri sanayicilerin yoğun katılımıyla tamamlanırken, mevcut Başkan Memet Aslan yeniden başkanlığa seçildi.

Van OSB'de yapılan seçimlerde toplam 166 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 161 oyun 122'sini alan Memet Aslan, bir kez daha sanayi esnafının güvenini kazanarak görevine devam etti. Rakip aday ise 39 oyda kaldı. Seçimlerde ayrıca 1 boş oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Seçimlere ilginin yüksek olduğu gözlemlenirken, çok sayıda yeni seçmenin ilk kez oy kullandığı belirtildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Memet Aslan ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Memet Aslan, kendisine destek veren tüm sanayicilere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aslan, "OSB'miz için, sanayicimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Van Organize Sanayi Bölgemizi daha güçlü bir üretim ve istihdam merkezi haline getirmek için yönetimimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Aslan, yeni dönemde sanayicilerin taleplerini önceleyen projelere ağırlık vereceklerini de sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA

