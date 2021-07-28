Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi'ni iktidar yaptığımızda çay ve fındık gereken değeri alacaktır, merak etmeyin." dedi.

İnce, esnaf ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Rize ve Arhavi'de sel bölgesindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini, Karadeniz'e gelmişken Ordu'yu da ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'yi 19 yıllık bir iktidarın yönettiğini ifade eden İnce, Türkiye'nin artık yönetilmediğini savundu. İnce, çay ve fındığı yönetemeyenin, Türkiye'yi de yönetemeyeceğini ileri sürerek, "Eğer dünyada tekel olduğun, yüzde 65'ine sahip olduğun bir ürünü yönetemiyorsan, bunu pazarlayamıyorsan bunun hali Hamburg'da ise sen beceriksizsin. Senin, 'dış güçler' demene gerek yok. Sen yerli ve milli değilsin. Yüzde 65'ine sahip olduğun biri ürünü dünya çapında değerlendiremiyorsan, 'dış güçler' deme hakkın yok." diye konuştu.

Türkiye'de 85 milyon insan olduğunu anımsatan İnce, "Çay içmeyen insan var mı?" sorusunu yöneltti. İnce, demek ki 85 milyon insanın ÇAYKUR'dan alışveriş yaptığına işaret ederek "85 milyon çay içtiğine göre, ÇAYKUR zarar ediyorsa iki şey var. Bir hırsızsınız, iki beceriksizsiniz." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, bir gazetecinin fındık fiyatının ne kadar olması gerektiğine ilişkin sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada yüzde 65'ini ürettiğimiz bir ürüne sahip çıkamıyorsak, eğer buradaki üretici bunun değerini alamıyorsa, dünyadaki çikolata fabrikalarının esiri olmuşsan sen bu ülkeyi doğru yönetemiyorsun demektir. 20 yıldır bunu yapamadılar. Yine yapamayacaklarından eminim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi'ni iktidar yaptığımızda çay ve fındık gereken değeri alacaktır, merak etmeyin."

"Türkiye yol geçen hanı değildir." ifadesini de kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük bir devlettir. Komşu devlette bir sorun çıktığında, Türkiye burada insanlara yardım etmeli midir? Evet, etmelidir. ama Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye'de sokakta gördüğünüz her 10 kişiden birisi mültecidir. 7-8 milyon mülteci var. Böyle bir ülke yönetilemez. Bu doğru değil."

Muharrem İnce, daha sonra beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Gaye Usluer ve Ordu İl Başkanı Mahir Akdere ile Süleyman Felek ile Sırrıpaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.