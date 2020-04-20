Memleket sevgisini ahşaba işliyor - Son Dakika

Memleket sevgisini ahşaba işliyor

62 yaşındaki Mustafa Yıldız, Türk bayrağı motifleri, top arabası, kağnı, otantik duvar aksesuarları ve günlerce emek vererek hazırladığı gemi maketleri, uçak, köy yaşam figürleri ile görenleri hayran bırakıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Yıldız, tarihe olan saygısını ve devlete sevgisini ahşaba oya gibi işliyor. Yıldız, köy evinin çatısında sergilediği Türk bayrağı motifleri, top arabası, kağnı, otantik duvar aksesuarları ve günlerce emek vererek hazırladığı gemi maketleri, uçak, köy yaşam figürleri ile görenleri hayran bırakıyor.

İlçeye bağlı Yeniköy'deki evinin çatısına kurduğu atölye ile Çanakkale Zaferi'nde yer alan top arabaları, tarımda kullanılan kağnı ile çiftçilerin çalışmalarını ahşaba işleyen Mustafa Yıldız, ahşaptan gemiler, hayvan figürleri, tarım figürleri, Kozan'ın tarihi konakları ve çocuklar için geçmişte yapılan ahşap oyuncakları yaparak hem ilçesinin adını duyurmak hem de ahşap sanatını sürdürmek istiyor.

Terzi dükkanına gelen öğretmen hayatını değiştirdi

Ülkesine, tarihe ve bayrağa olan sevgisini ve ilçesini tanıtmak için ahşabı oya gibi işleyen Mustafa Yıldız, ahşap oymacılığına dükkanına gelen bir Kahramanmaraşlı el işi öğretmeninin "yapamazsın" demesi ile başladığını belirterek, "Ben yıllar önce terzilik yapıyordum. Anahtarlık yapan bir el işi öğretmeni, terzi dükkanıma geldi. Hocama ben de yapmak istediğimi söyledim, 'yapamazsın, beceremezsin' dedi. Bende ne lazım olduğunu öğrenip kıl testere, mengene aldım. Sonra dükkanıma geldi ve bunları yaptım notumu ver dedim, 15 gün sonra geldiğinde bana boynuz kulağı geçmiş" dedi.

Geçmişi geleceğe ahşap işlemeleri ile aktarıyor

Geçmişte kullanılan kağnı, at arabası, silahlar ile Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'i de çok sevdiği için ahşaba işlediğini ifade eden Yıldız, "Korona nedeniyle evden çıkamıyorum, bende evde bunlar ile vakit geçiyorum. Tanıtılıp daha çok kişiye ulaşmayı çok isterim" dedi.