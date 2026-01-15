Memur-Sen\'den Ücret Dengesizliği İsyanı

Memur-Sen Konfederasyonu'nun aldığı kararla 'kamuda ücret dengesizliği ve gelir adaletsizliğine dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

Memur Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri, Antalya Vergi Dairesi önünde düzenlenen basın açıklaması ile hükümetten taleplerini aktardı. Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu çalışanlarının yaşadığı ücret dengesizliği ve gelir adaletsizliğine dikkat çekti.

"Ücret makası daha da açıldı"

"Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin" çağrısıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı meydanlara çıktıklarını belirten Miran, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde kamu görevlilerinin enflasyona ezdirildiğini söyledi. Miran, yapılan zamların yalnızca alım gücünü düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret makasını daha da açtığını vurguladı. Miran, "Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez" dedi.

"Sistem yeniden alt-üst oldu"

2023 yılında yaşanan ücret çarpıklığının Cumhurbaşkanı tarafından düzeltilerek en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşının üzerine çıkarıldığını hatırlatan Başkan Miran, mevcut tabloda sistemin yeniden bozulduğunu dile getirdi. Eğitim, sınav ve yılların emeğinin yok sayıldığını belirten Miran, kamuda barış ve huzurun ciddi şekilde zedelendiğini söyledi. Maliye Bakanlığı ile Kamu İşvereni Hakem Heyeti'nin tutumunu eleştiren Miran, aynı kurumda, aynı ortamda çalışan farklı statüdeki personel arasında oluşan ücret uçurumunun kapatılmadığını, bunun da adaletsizliği derinleştirdiğini ifade etti.

"Personel sistemi baştan sona reforme edilmeli"

Açıklamasında köklü bir kamu personel reformu çağrısı yapan Miran, kariyer basamaklarının netleştirildiği, ücret skalasının görev, unvan ve sorumluluk esaslı yeniden yapılandırıldığı bir sistem istediklerini belirtti. "Şimdi değilse ne zaman?" diyen Miran, parçacı değil bütüncül düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun miadını doldurduğunu savunan Miran, sendika yasasının ILO normlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Toplu sözleşme süreçlerinde Hakem Kurulu'nun belirleyici olmasına da tepki gösteren Miran, milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisinin mali ve sosyal haklarının kısa bir takvime sıkıştırılmasını kabul etmediklerini söyledi.

"İmtiyaz değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz"

Kamu görevlilerinin taleplerinin ayrıcalık değil hak olduğunu vurgulayan Miran, "Kamuda adalet istiyoruz, iş yerlerinde huzur istiyoruz, çalışma barışı geri gelsin istiyoruz" dedi. Ücret dengesizliğinin giderilmesinin ancak emekliliğe de yansıyacak şekilde verilecek bir refah payı ile mümkün olacağını ifade etti. Basın açıklaması, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyelerinin alkış ve sloganları eşliğinde, "Yaşasın hak, yaşasın emek, yaşasın adalet, yaşasın mücadele" sloganlarıyla sona erdi. - ANTALYA