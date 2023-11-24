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Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek

Tahkim Kurulu, futbolcu Enes Ünal ve menajeri Batur Altıparmak arasında yaşanan uyuşmazlık konusunda kararını açıkladı. Ünal'ın sözleşmesinin haksız yere feshedildiği belirlendi. Altıparmak'ın talebi kısmen kabul edilerek, alacağı olan 200 bin avro'nun yüzde 25'i indirildi. Kurul, Ünal'ın Altıparmak'a 150 bin avro ödemesine karar verdi.

24.11.2023 - 17:56,  Güncelleme: 18:48
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Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi.

İTİRAZ İNCELENDİ

Menajer Batur Altıparmak'ın Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı inceledi.

Menajerine çuvalla para ödeyecek! Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu

ÜNAL, 150 BİN EURO ÖDEYECEK

Karara göre Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Menajerine çuvalla para ödeyecek! Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Enes Ünal, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek - Son Dakika
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