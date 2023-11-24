Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi.
Menajer Batur Altıparmak'ın Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı inceledi.
Karara göre Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.
Son Dakika › Hukuk › Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek - Son Dakika