Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu! Menajerine çuvalla para ödeyecek

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Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi.

İTİRAZ İNCELENDİ

Menajer Batur Altıparmak'ın Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı inceledi.

ÜNAL, 150 BİN EURO ÖDEYECEK

Karara göre Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.