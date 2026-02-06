Menemen FK, Arda Çolak\'ı Kiraladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü ara transfer döneminin son gününde 21 yaşındaki golcü Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Bonservisi 1'inci Lig ekibi Iğdır FK'da olan, son olarak da 2'nci Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen oyuncu kiralandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz Iğdır FK'dan 21 yaşındaki santrafor Arda Çolak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize bağlamıştır. Son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Arda Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Arda Çolak, bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor'da 18 resmi maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı.