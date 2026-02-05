Menemen FK, Doğukan Emeksiz\'i Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, sağ kanat Doğukan Emeksiz'i renklerine bağladı. Son olarak 2'nci Lig temsilcisi Mardin 1969 Spor'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Mardin 1969'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Doğukan Emeksiz'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Sarıyer'de yetişen Doğukan, kariyerinde Yeni Malatyaspor, Afyonspor, Manisa FK ve Adanaspor'da da top koşturdu. Mardin 1969 Spor'da bu sezon 12 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.