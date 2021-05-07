Menemenli gençlere tesis müjdesi - Son Dakika

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ankara'dan gençlere yönelik müjdelerle döndü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin birikmiş maaş ve ikramiyelerini ödeyerek yüzlerini güldüren Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yatırımlar için de gaza bastı. Beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da Spor Toto Teşkilatının kapısını çalan Başkan Pehlivan, ilçeye kazandırılacak Gençlik Merkezi, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 25 adet basket potası yapımı için protokol imzaladı.

"GENÇLERİN EMRİNDEYİZ"

Menemen'in kalkınmasının ve halkın yaşam standartlarının artmasının her şeyden önemli olduğuna değinen Başkan Pehlivan, "İlçemize sosyal, kültürel ve spor alanında ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlere verdiğimiz değeri, sunacağımız yatırımlarla göstereceğiz.Yeni projelerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün Spor Toto Teşkilatımız ile imzaladığımız protokol ile yapılacak olan Gençlik Merkezimiz ile gençlerimize spor, sanat anlamında kurslar vereceğiz. Böylelikle hayatlarında yeni bir alan yaratmış olacağız. Sporun sosyal ve fiziksel etkileriyle birlikte bağımlılık, kötü alışkanlıklar gibi negatif olgulardan uzaklaşmalarını sağlayacağız" dedi.

Devletin desteğini hissettiklerini ifade eden Başkan Pehlivan, "Gençlerimizin faydalanacağı spor tesislerinin yapımı için bize kolaylık sağlayan Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e, son Başbakanımız Genel Başkan Vekiliz Binali Yıldırım'a, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, tüm milletvekillerimize, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye ve İlçe Başkanımız Ahmet Can Çelik'e ilçemiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.